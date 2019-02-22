Фанаты "Зенита" устроили команде огненную встречу

Тысячи файеров зажгли фанаты команды "Зенит" перед игрой с турецким клубом "Фенербахче". Получилось настоящее огненное шоу.

Болельщики выстроились вдоль дороги к стадиону на Крестовском острове, по которой следовал автобус с футболистами.

Файеры зажигались по мере следования автобуса. Видео с огненной встречи за несколько часов набрало свыше 2,39 миллиона просмотров.

Стоит отметить, что футболисты "Зенита" не подвели своих фанатов, команда выиграла матч со счетом 3:1 и прошла в 1/8 финала Лиги Европы.