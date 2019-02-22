Форвард "Зенита" Азмун признан игроком недели в Лиге Европы

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун признан игроком недели в Лиге Европы.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Азмун стал главным героем ответного матча 1/16 финала турнира между "Зенитом" и "Фенербахче". Встреча завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 3:1, иранец оформил дубль и сделал голевую передачу - при этом он проводил всего второй матч за "Зенит". По сумме двух встреч петербуржцы прошли дальше - в первом матче, напомним, они уступили 0:1.

Примечательно, что Сердар также стал самым результативным иранским футболистом в истории Лиги Европы. На его счету восемь мячей в турнире: помимо дубля за "Зенит", пять раз он забивал в составе "Ростова" и один раз - будучи игроком "Рубина". Сам Азмун скромно высказывается о собственных достижениях.

"У нас одни из лучших болельщиков в России, благодарю их за поддержку. Получилось два разных матча - почему? Я не аналитик, а просто молодой футболист, который должен делать свою работу", - сказал Азмун после победы над "Фенербахче".

Между тем, сегодня в ходе жеребьевки определился соперник "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы. "Сине-бело-голубым" предстоит встретиться с испанским "Вильярреалом". Первая игра пройдет 7 марта, ответная - 14 марта.