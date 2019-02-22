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22.02.2019 14:50
Рубрика: Легковые авто

В Петербурге выставили на продажу лимузин секретаря ЦК КПСС Романова

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург )
Фото: Валентин Соболев/ТАСС Фото: Валентин Соболев/ТАСС
Фото: Валентин Соболев/ТАСС

В Северной столице на продажу выставили автомобиль видного советского государственного деятеля Григория Романова - с 1983 по 1985 годы он был секретарем ЦК КПСС, а до этого в течение тринадцати лет занимал должность первого секретаря Ленинградского обкома. На реставрацию лимузина именитого владельца потребовалось восемь лет. Теперь за раритет просят 12 миллионов рублей.

Фото: Скриншот с экрана
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Информация о продаже автомобиля ЗИЛ-115 из проекта "Романов" появилась на одном из популярных сайтов объявлений. Лимузин принадлежит представителям петербургского конструкторского бюро, владельцы утверждают: все это время черный лимузин бережно хранился и использовался лишь для редких личных выездов.

"Таким образом удалось сохранить дух и атмосферу той эпохи, которой пронизан каждый сантиметр этого шестиметрового немого свидетеля всех тех непростых политических и экономических процессов страны, современником которых он являлся", говорится в объявлении.

Особую ценность автомобиль представляет для коллекционеров, так как имеет оригинальную шильду и регистрационные документы единственного хозяина. 

Выпущено авто в 1981 году, машина оснащена 7,7-литровым двигателем мощностью в 315 лошадиных сил.

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