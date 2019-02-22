Федун, Галицкий и Гинер включены в обновленный состав исполкома РФС

В Москве прошли выборы в новый состав исполкома Российского футбольного союза. Они состоялись в рамках выборной конференции РФС.

В состав исполкома вошли владелец "Спартака" Леонид Федун, босс "Краснодара" Сергей Галицкий и президент ЦСКА Евгений Гинер. Их кандидатуры были выдвинуты Российской премьер-лигой и получили одобрение.

Кроме того, членами исполкома стали Никита Симонян, Александр Мирзоян, Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Лом-Али Ибрагимов, Алексей Комаров, Рохус Шох, Анатолий Турчак, Александр Зотов, Михаил Бочкарев, Сергей Анохин, Игорь Ефремов, Владимир Афанасьев, Эмиль Алиев, Владимир Крысин, Владимир Евтушенко и Михаил Гершкович.

Ранее состоялись выборы президента РФС. Единственным кандидатом был председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков, он был избран единогласно.