Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России

Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики России по итогам 2018 года в 20 процентов ВВП. Об этом пишет РБК со ссылкой на предварительные данные ведомства.

Таким образом, объем теневой экономики снизился: в 2015-2016 годах Росфинмониторинг оценивал этот показатель в 28 процентов ВВП. В 2017 году ведомство оценивало величину теневой экономики в 20,5 процента ВВП (18,9 триллиона рублей).

Росфинмониторинг отметил, что за последние годы заметно снизился объем выводимых за рубеж подозрительных денежных средств, а также значительно сократилось поступление теневых финансовых потоков из-за рубежа. Помимо этого ведомство также включает в теневую экономику серый импорт и серые зарплаты, а также сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей.