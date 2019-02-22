"Славянский базар" ожидает поклонников фестиваля

Еще не до конца стряхнув с себя зимнее оцепенение, тысячелетняя витебская земля уже готова предложить с 22 февраля всем желающим первые билеты на калейдоскоп праздничных событий XXVIII "Славянского базара", который ожидает в этом году зрителей с 8 по 17 июля, сообщили БЕЛТА в дирекции форума.

Природным гостеприимством седобородый Витебск славился еще десять веков назад. Старожилы всегда готовы напомнить, например, что без малого 800 лет назад по серпантину местных дорог пролегал путь и князя Александра Невского, а витебская дружина участвовала на его стороне и в Невской битве, и через два года в Ледовом побоище.

Корни славянских традиций притягивают ежегодно в этот уникальный исторический край и современных ценителей его духовных шедевров. Кстати, первыми станут доступны билеты на некоторые проекты в Летнем амфитеатре и Витебском дворце спорта. В их числе концерты "Увертюра к фестивалю", торжественное открытие, "Золотой хит", Viva, Italia, КВН-концерт, выступление Надежды Кадышевой и ансамбля "Золотое кольцо", сольные программы Стаса Михайлова и Валерия Леонтьева, Международный конкурс исполнителей эстрадной песни, концерт Виктора Королева, группы "Кипелов".

Правда, пока приобрести билеты на фестивальные программы можно только в городских театральных кассах, но с 25 февраля они станут доступны на сайтах и в кассах билетных операторов. А еще через двадцать дней - с 15 марта - к ним добавятся билеты на проекты "Союзное государство приглашает", "Песнярам" - 50", "Europa plus TV. Hit non stop в Витебске", концерты торжественного закрытия и "Шансон ТВ - все звезды".

"Кроме того, поклонники фестиваля смогут приобрести на проекты форума подарочные сертификаты, которые со временем обмениваются на входные билеты на концерты, которые уже анонсированы, а также на те, которые станут известны позднее.