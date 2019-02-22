Тонкости гламура. Немного об "оскаровском" закулисье

В воскресенье вечером в Калифорнии стартует 91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии "Оскар". Более 225 стран мира посмотрят ее по телевидению, и ее впервые будет вживую транслировать Twitter Киноакадемии.

В канун торжества мы попробуем заглянуть за кулисы этого самого гламурного события планеты. В этом нам поможет человек, который хорошо знает устройство американского шоу-бизнеса, - Дмитрий Самитов, автор книги "В зеркале Бродвея", худрук и генеральный продюсер Международного Центра творческой инициативы, доцент ГИТИСа.

Голливуд в представлении многих - путь к немыслимым богатствам: не случайно звезды на красной дорожке блистают не только красотой, но и бриллиантами.

Дмитрий Самитов: Это красивый миф. Они в своих арендованных туалетах просто рекламируют мировые бренды.

Вообще, жизнь киноартиста совсем не так безоблачна: они там плотно заняты с утра до вечера. Конечно, условия для благополучной жизни у них есть, но размеры гонораров сильно преувеличены - чтобы у обывателя захватывало дух.

Мне эти прославленные голливудские виллы напомнили фильм "Шоу Трумена": ванильное небо и диснеевские домики из картона. Но в домах часто никого нет, и нужны они больше для туристов: не будь этих мифов, зеваки не приезжали бы толпами. В Америке любой исполнитель, от осветителей до звезд, рассматривается как рабочая сила, которая должна сделать продукт.

Церемония "Оскара" - тоже, получается, продукт?

Дмитрий Самитов: Конечно. Звезд тщательно инструктируют, при входе в зал отбирают фотоаппараты…

У Мерил Стрип отбирают фотоаппарат?!!

Дмитрий Самитов: Это касается всех без исключений. Киноакадемия придумывает жесткие правила и строго следит за их исполнением. Я представляю, что было бы с любой из наших знаменитостей, если бы при входе на Московский фестиваль у нее отобрали бы фотоаппарат, а на банкете заставили бы выключить мобильник. Или, как на "Оскаре", взяли бы трехзначные суммы за билеты для себя и для спутницы - за право сидеть на церемонии.

Если звезды уровня Джека Николсона играют там роль массовки, они, по идее, должны за это получить гонорар - почему же они платят?

Дмитрий Самитов: В этом сущность всего американского бизнеса: вы заплатите трехзначную сумму - и вас покажут на весь мир по телевизору. Звездам нужна такая реклама, а устроителям церемонии - деньги.

Кроме того, есть чисто психологический эффект. В России звезды неохотно ходят на такие церемонии, но если заплатят - придут точно. И будут, как на "Оскаре", исправно слушать установочную лекцию, и будут репетировать ликование, где нет места экспромту. Все запланировано, все отрежиссировано до мелочей.

А вы допускаете такую ситуацию: Гленн Клоуз откажется платить?! Мол, она одним своим присутствием делает им праздник, к тому же она в номинантках, почетный гость, почему она должна за это платить! Возмутится - и не придет! Нужен им такой скандал?

Дмитрий Самитов: А он не нужен прежде всего Гленн Клоуз. Она же на службе у кинокомпаний, у нее контракты, она обязана их выполнять. Будет компрометирующий компанию скандал - компания перестанет ее приглашать, вот и все.

Меня давно занимает вопрос: пока на телеэкранах тянется рекламная пауза, вся эта киноэлита там, в зале, просто томится в ожидании?

Дмитрий Самитов: Получившие "Оскара" спускаются вниз к журналистам. А все остальные послушно ждут - это тоже включено в условия контракта.

Мы постоянно наблюдаем, как лучшими фильмами объявляются середнячки уровня "Формы воды" - что там, в стране Чаплина, Форда, Хичкока и Кэмерона, происходит с критериями?

Дмитрий Самитов: Не забудьте, что получение "Оскара" многократно увеличит доходы фирмы-победителя, и ставки здесь очень высоки. Идет большая закулисная работа. Отсюда все парадоксы, которые мы наблюдаем - когда превосходный фильм оказывается на третьих ролях, а в лидеры выходит далеко не лучший.

Вообще, сегодня кино уже очень заметно уступает позиции телевизионным сериалам не только у нас, но и в Америке. Туда идут лучшие драматурги, режиссеры, актеры. И кинопремии все чаще оказываются на голодном пайке. Но все это не более чем шоу-бизнес, и принимать его слишком всерьез - не стоит.

За какого из номинантов будете "болеть"?

Дмитрий Самитов: Я не все картины успел посмотреть. Но из тех, что видел, - пожалуй, за "Богемскую рапсодию".