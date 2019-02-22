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22.02.2019 09:00
Рубрика: Российский автопром

Уникальную полноприводную "восьмерку" продают за 2,5 млн рублей

Текст: Андрей Полухин
Фото: Скриншот с сайта auto.youla.ru Фото: Скриншот с сайта auto.youla.ru
Фото: Скриншот с сайта auto.youla.ru

ВАЗ-2108 с полным приводом, независимой подвеской, клиренсом в 220 мм, поворотным отвалом для чистки снега, вальцовой щеткой, прицепной емкостью для воды и на гусеничных движителях продается на одном из сервисов бесплатных объявлений за 2,5 млн рублей.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Lada попала в рейтинг автомобилей, меньше всего теряющих в цене

Речь идет о редком автомобиле под названием "Тарзан", созданном для нужд коммунальных компаний на базе "восьмерки" в начале 2000-х.

Конкретный экземпляр был построен в знаменитом КБ Смирнова специально для торжественных мероприятий в честь 90-летия крупнейшей российской авиакомпании, отмечавшегося в 2013-м. Базовым для юбилейной "поделки" стал "Тарзан" с пробегом в 10 тысяч км с дизельным двигателем Peugeot X4D-9SD объемом 1,9 л мощностью 75 л.с., гидроусилителем руля, механизмом подъема - опускания рабочих органов и специальной гидравлической системой для работы дополнительного уборочного оборудования.

В объявлении уверяют, что таких автомобилей было выпущено всего два.

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