В Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации прошел вечер, посвященный Дню защитника Отечества, - показ спектакля "Рядовые" Драматического театра Белорусской Армии по пьесе лауреата премии Союзного государства в области литературы и искусства Алексея Дударева, в фойе была развернуты выставки "Этот день мы приближали как могли" и "Листая страницы славной истории", посвященные Победе советского народа в Великой отечественной войне и истории Вооруженных сил Республики Беларусь, организованные Государственным музеем военной истории РБ. Выставки рассказывают о формировании важнейших духовно-нравственных ценностей белорусского народа: государственности, патриотизма, верности воинскому долгу, готовности защищать Родину. На стендах - уникальные, не выставлявшиеся ранее материалы по истории борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на белорусской земле, начиная с июня 1941 года и до полного освобождения территории Беларуси в июле 1944 года.

...Спектакль начинается с имитации дороги, устланной подошвами от сапог и ботинок. На сцене плащ-палатка, солдатские кружки. Ветка яблони. Бинт. Шоколад. Действие происходит весной 1945 года в немецком городке недалеко от Берлина. Пятеро "рядовых войны" оказываются в самом пекле последних боев. Трагичность их судеб и героизм будней - в центре сюжета.

Зрители увидели образы простых солдат, гибель каждого сложилась в страшные цифры потерь Великой Отечественной войны. Верующий боец Солянин, следует заповеди "не убий". Санитарка Лида и солдатик Одуванчик - почти дети, им бы любить и любить. Партизан, которому судьбой предназначено возделывать поле, держит в руках автомат.

У каждого из бойцов свои воспоминания о прошлой, довоенной жизни, складывающиеся в одну мечту о тишине, мирной жизни, детишках. Каждого из них война лишила близких и родных, заменила любовь и радость на боль и ненависть. Это - простые люди, которые в нечеловеческих условиях все же остаются людьми. К финалу спектакля складывается пронзительная человеческая история, трогающая душу.

Живая игра актеров одухотворяет персонажей пьесы, наполняет их правдой жизни.

- Показаны очень правдивые истории, - сказал после спектакля Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко. - Я-сын фронтовика. И не раз слышал от отца, как в последние дни войны на фронт посылались совсем пацаны. А тесть вспоминал, как под Калининградом 18-летнего парнишку, чтобы спасти его, как героя спектакля Одуванчика, послали в санчасть, а когда он вернулся, вся рота лежала во рву. Зал смотрел спектакль, затаив дыхание. Три с половиной миллиона белорусов погибло в годы Великой Отечественной войны и мы не дадим повторения подобного.

- Спектакль по пьесе классика белорусской драматургии, - рассказал режиссер Драматического театра Белорусской Армии Игорь Фильченков,- Поставлен в 2007 году. Спектакль трогает души, и нас попросили сыграть на сцене ДКК именно "Рядовых".

- Кажется, что на два часа сам из зрительного зала попадаешь в то ушедшее время. Даже сегодняшний избалованный широкоэкранным ЗD-кинематографом зритель не может не проникнуться этой людской трагедией. Почаще бы этот спектакль показывать молодежи, - считает московская студентка Лиза Мишина.

- После спектакля, когда перестает сдавливать горло из-за подступивших слез, захотелось подойти и сказать артистам "Спасибо", - говорит Зинаида Мальцева, участник общественной организации "Дети войны". - Все показано правдиво и по-настоящему. Как будто убивали тебя.