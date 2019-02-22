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22.02.2019 22:00
Рубрика: В мире

В Сирии останутся 400 военных из США и до 1,5 тысячи из Европы

Текст: Иван Карташов

Соединенные Штаты намерены оставить в Сирии до 400 своих венных: 200 из них на базе "Ат-Танф" около сирийско-иорданской границы, и 200 - в качестве миротворцев на северо-востоке Сирийской арабской республики. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации в пятницу сообщило агентство Reuters.

Фото: istock/nikonenkot
В Кремле проанализируют заявления США по выводу контингента из Сирии

Планируется, что американские миротворцы войдут в состав европейской миссии, которая должна насчитывать от 800 до 1,5 тысячи военнослужащих. Точный количественный состав миссии пока не известен. Переговоры по этому вопросу все еще ведутся.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 19 декабря прошлого года объявил о планах по выводу американских войск с территории Сирии. В настоящий момент там находится 2-тысячный американский воинский контингент.

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