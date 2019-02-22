Видео: Audi решила сыграть в керлинг

У многих людей вся жизнь так и проходит: стараешься, соблюдаешь все правила игры, карабкаешься себе вверх, наращиваешь левелы и прокачиваешь скиллы, выбиваешься из сил, и цель, кажется, уже вот-вот, перед носом. Но вот что-то слегка не заладилось и ты - вжух! начинаешь сползать вниз, хотя отчаянно цепляешься зубами и ногтями.

И вот тебя несет куда-то против твоей воли - куда? зачем? я не хочу! - и несет всё быстрее, причем на кого-то совершенно незнакомого и - бабах! с размаху знакомит. И ты даже не успеваешь извиниться и обменяться телефончиками, как тебя тащит дальше, снова с размаху о кого-то - бабах! и уже нет сил и времени, чтобы извиняться. Тебя, ошалевшего от скорости, несет всё дальше и дальше, через новые встречи, знакомства и расставания... А со стороны-то кажется, будто забавляешься беспечно, в керлинг самим собой играешь.

Всё это в течение 30 секунд пережил владелец Audi, потерявший скорость на заснеженном подъеме где-то в Чехии, забуксовавший и решивший было аккуратно сдать задом вниз по трассе. Хотел-то аккуратно, но снег, но лед, но бессердечная гравитация...

За тем, как неумолимо тянет назад бедный автомобиль, как неловко выруливает впавший в панику водитель, и как отчаянно пытается остановить машину, вцепившись в правую переднюю дверь, пассажирка, возможно жена водителя, нельзя смотреть без слез. Ну разве можно ругать их за то, что попутно зацепили минивэн и крепко стукнули Dodge Durango?