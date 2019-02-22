Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Названа самая популярная иномарка в России 16:05
Mitsubishi рассказала о мировых премьерах на Женевском автосалоне 15:22
В Петербурге выставили на продажу лимузин секретаря ЦК КПСС Романова 14:50
Volkswagen обновил минивэн Multivan 14:05
22.02.2019 17:02
Рубрика: Видео

Влезет ли зиловский двигатель в "Жигули"

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

"Мощь! Мощнее! Еще больше мощи!" - примерно так рассуждали наши старые знакомые из "Гараж 54", когда решили установить в "Жигуль" двигатель ЗиЛ-131 с ураловской поршневой. Шутка ли - семь литров объема вместо заводских 1,5-1,6 и 450 кг веса вместо 120. Аж колеса просели...

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: голландские блогеры поставили на Opel второй руль

Для того, чтобы втиснуть столь могучее "сердце" в скромную вазовскую "грудную клетку", мастера безжалостно расчистили пространство под капотом, а увидев, что еще чуть-чуть места осталось, установили еще и коробку передач зиловскую. При первом запуске у всех аж в зобу дыхание сперло от радости: чудо-агрегат восхитительно ревет, дымит, искрит, брызжет маслом. Но пока не едет. Почему - смотрите на видео.

А пока мастерам предстоит подготовить машину к выезду на тест-драйв - установить подвеску, педали и т. д. Интересно, куда всё это будут втискивать. Уж не в салон ли?

Видео: блогеры выяснили, как опасен сорвавшийся при буксировке фаркоп
АвтоВАЗ объявил цены на Lada Largus "для экономных"
#Lada