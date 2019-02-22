Влезет ли зиловский двигатель в "Жигули"

"Мощь! Мощнее! Еще больше мощи!" - примерно так рассуждали наши старые знакомые из "Гараж 54", когда решили установить в "Жигуль" двигатель ЗиЛ-131 с ураловской поршневой. Шутка ли - семь литров объема вместо заводских 1,5-1,6 и 450 кг веса вместо 120. Аж колеса просели...

Для того, чтобы втиснуть столь могучее "сердце" в скромную вазовскую "грудную клетку", мастера безжалостно расчистили пространство под капотом, а увидев, что еще чуть-чуть места осталось, установили еще и коробку передач зиловскую. При первом запуске у всех аж в зобу дыхание сперло от радости: чудо-агрегат восхитительно ревет, дымит, искрит, брызжет маслом. Но пока не едет. Почему - смотрите на видео.

А пока мастерам предстоит подготовить машину к выезду на тест-драйв - установить подвеску, педали и т. д. Интересно, куда всё это будут втискивать. Уж не в салон ли?