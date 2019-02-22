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22.02.2019 14:05
Рубрика: Коммерческий транспорт

Volkswagen обновил минивэн Multivan

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

Компания Volkswagen представила обновленный минивэн Multivan 6.1. Машина обзавелась не только новым дизайном, но и модернизированным мотором и виртуальными бортовыми приборами. Предполагается, что продажи машины в Европе начнутся нынешней осенью.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Итак, обновленный Multivan получил увеличенную хромированную решетку радиатора, новый передний бампер и измененные фары. В список базового оснащения также вошли: электростеклоподъемники, внешние зеркала с электрическим приводом и обогревом, центральный замок и светодиодная подсветка салона. Минивэн оснащен информационно-развлекательным комплексом с сенсорным дисплеем и голосовым управлениям, а также с полностью цифровой приборной панелью.

Инженеры Volkswagen отказались от гидравлического усилителя руля в пользу электромеханической схемы, что позволило оснастить Multivan комплексом систем помощи водителю. В том числе, системой Cross Assist, которая автоматически стабилизирует автомобиль при сильном ветре. Появился также ассистент парковки, система помощи при маневрировании с прицепом и защиты от боковых ударов.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Линейка двигателей Multivan 6.1 включила двухлитровые дизельные моторы мощностью от 90 до 199 лошадиных сил. Можно приобрести варианты с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода 4Motion.

Кстати, ранее сообщалось, что в дилерских центрах России к заказу стала доступна специальная версия компактного кроссовера Volkswagen Tiguan - Connect. Автомобиль имеет специальный модуль, благодаря которому владелец получает доступ к ряду полезных функций с помощью мобильного приложения.

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