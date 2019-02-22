Захарова: Лондону, видимо, есть что скрывать по "делу Скрипалей"

Лондон до сих пор не предоставил информации по Скрипалям, засекретив данные по делу об отравлении британского шпиона и его дочери из-за невозможности подтвердить выдвинутые в адрес России обвинения. Новые утечки в СМИ в свою очередь являются "фейками" и результатами работы британских политтехнологов. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В преддверии годовщины инспирированной и раскрученной Великобританией провокации в Солсбери и Эймсбери в российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что с использованием политтехнологий история начинает обрастать новыми "подробностями". "Опять во всю используется практика управляемых утечек, и в СМИ появляются публикации о некоем "болгарском следе", в котором называются все новые подозреваемые в отравлении Скрипалей, в отношении которых небезызвестная контора Bellingcat проводит так называемое расследование", - заявила Захарова, подчеркнув, что все эти домыслы основываются на "пресловутом принципе highly likely".

Официальный представитель российского МИД напомнила, что до сих пор никакой официальной, не говоря уже о достоверной, информации британская сторона предоставить не может. "Причина проста: либо есть, что скрывать, либо нет реальных свидетельств того, в чем нас обвиняют", - отметила она.

Согласно британской версии, 4 марта 2018 года бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". Тогда Лондон заявил, что "с большой долей вероятности" это дело рук Москвы. Россия эти обвинения категорически отрицает, требуя предоставления доказательств и образцов ядовитого вещества.