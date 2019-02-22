Запуск "Союза" со спутниками OneWeb перенесен

Запуск российского "Союза" со спутниками OneWeb отложен из-за проблем с запуском египетского спутника Egyptsat. Аппарат был выведен на орбиту с погрешностями.

Из-за нештатной ситуации на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже положенного уровня. Президент OneWeb Грег Уайлер отметил в Twitter, что необходимо проанализировать больше данных, прежде чем продолжать подготовку к запуску собственных спутников.

Старт "Союза", намеченный на 26 февраля, перенесли на один день.