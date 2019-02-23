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23.02.2019 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар в пристройке консерватории имени Чайковского ликвидирован

Текст: Ангелина Зеленькова

В 10:45 пожарные ликвидировали возгорание в пристройке здания Московской государственной консерватории имени Чайковского по адресу: Средний Кисловский пер, д. 4. Пострадавших в результате пожара нет.

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"Пожар в пристройке консерватории ликвидирован на площади 30 кв. м", - отметили в столичном управление МЧС. Возгорание произошло на третьем этаже - в пристройке консерватории.

Это здание находилось на реконструкции, в нем расположен факультет симфонического и хорового дирижирования. В 2016 году здание признали памятником культуры федерального значения.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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