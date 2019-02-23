В Петербурге неизвестные "подправили" граффити с Летовым

В Санкт-Петербурге неизвестные частично закрасили граффити, посвященное годовщине смерти лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова.

В частности, пострадали боковые части работы, где художники из группы "Явь" изобразили волосы музыканта с фразой из "Инструкции по выживанию": "Никто не хочет всех спасти и быть за то распятым, но каждый любит погрустить о всяком непонятном".

Основная часть композиции осталась нетронутой, написали художники арт-группы "Явь" в соцсетях.

Напомним, граффити с портретом Летова появилось в Некрасовском саду Петербурга на трансформаторной будке около недели назад.