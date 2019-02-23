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23.02.2019 20:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге неизвестные "подправили" граффити с Летовым

Текст: Оксана Грибанова
Фото: vk.com/yav_zone Фото: vk.com/yav_zone
Фото: vk.com/yav_zone

В Санкт-Петербурге неизвестные частично закрасили граффити, посвященное годовщине смерти лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова.

Фото: Sa//y/Flickr
Новое граффити Бэнкси продано за шестизначную сумму

В частности, пострадали боковые части работы, где художники из группы "Явь" изобразили волосы музыканта с фразой из "Инструкции по выживанию": "Никто не хочет всех спасти и быть за то распятым, но каждый любит погрустить о всяком непонятном".

Основная часть композиции осталась нетронутой, написали художники арт-группы "Явь" в соцсетях.

Напомним, граффити с портретом Летова появилось в Некрасовском саду Петербурга на трансформаторной будке около недели назад.

Культура Арт Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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