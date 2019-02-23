Новости

Американская пара призналась в пытках своих 12 детей 04:53
Гонка «Берингия» стартовала на Камчатке 04:45
"Роснефть" пригрозила судом итальянской газете La Stampa 04:30
Трамп назвал Крафт претендентом на должность постпреда США при ООН 04:13
Захарова призвала Японию объяснить слова об "оккупации" Курил 03:57
В Приморье начался международный ледовый полумарафон 03:42
Певцу Ар Келли предъявили обвинения в изнасиловании 03:27
На Камчатке возродили традицию полуденных выстрелов 03:20
Работодателям запретили требовать у китаянок тест на беременность 02:15
Власти Судана ввели режим ЧП на год на фоне протестов 01:42
На западе Украины раскольники штурмом захватили храм УПЦ 00:32
Российский Су-27 сопроводил шведский самолет-разведчик у границ РФ 00:05
Пушков: США в Арктике - на "птичьих правах" 00:00
Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов 22.02.2019
Трамп готов ответить на запрет конгресса строить стену на границе 22.02.2019
Венесуэльские индейцы взяли в плен генерала Нацгвардии республики 22.02.2019
Кривой Рог парадом отпраздновал годовщину освобождения от нацистов 22.02.2019
В Сирии останутся 400 военных из США и до 1,5 тысячи из Европы 22.02.2019
Кличко похвастался "высокой смертностью" в Киеве 22.02.2019
Украинские претендентки "Евровидения": Украина просто потеряла Крым 22.02.2019
ФАС грозит оштрафовать "Яндекс" за рекламу электрошокера 22.02.2019
Вышел трейлер байопика Элтона Джона от продюсера "Богемской рапсодии" 22.02.2019
На Западе нет единства по Венесуэле из-за непредсказуемости последствий 22.02.2019
Рогозин: Корабль "Федерация" полетит на Луну, а не к МКС 22.02.2019
Роскосмос построит в Москве небоскреб-"ракету" 22.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
23.02.2019 04:30
Рубрика: Экономика

"Роснефть" пригрозила судом итальянской газете La Stampa

"Роснефть" намеревается судиться с итальянской газетой La Stampa из-за обвинения в спонсировании партии "Лига севера". Компания потребовала немедленно опровергнуть содержащуюся в материале издания дезинформацию и в случае отказа намерена отстаивать свои права в суде.

Moody’s оценило влияние санкций США против Венесуэлы на "Роснефть"

В статье сказано, что партия итальянского вице-премьера Маттео Сальвини якобы должна была получить три миллиона евро от "Роснефти" на финансирование предвыборной кампании в Европарламент.

"Вся информация в данной статье, касающаяся ПАО "НК "Роснефть", полностью не соответствует действительности, является ложью, имеющей целью нанесение ущерба деловой репутации компании", - цитирует ТАСС заявление "Роснефти".

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини объявили о создании нового "всеевропейского антииммиграционного альянса" на выборах в Европарламент в мае 2019 года в противовес либеральному курсу президента Франции Эмманюэля Макрона.

Экономика Бизнес Крупные компании В мире Европа Италия Общество СМИ и соцсети Компании Нефть и газ Роснефть
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил до марта решить судьбу косаток из "китовой тюрьмы"
В Сирии останутся 400 военных из США и до 1,5 тысячи из Европы
Голикова назвала регионы с самыми большими долгами по зарплате
Парламентарии РФ пригласили комитет ПА ОБСЕ в Крым
ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе