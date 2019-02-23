"Роснефть" пригрозила судом итальянской газете La Stampa

"Роснефть" намеревается судиться с итальянской газетой La Stampa из-за обвинения в спонсировании партии "Лига севера". Компания потребовала немедленно опровергнуть содержащуюся в материале издания дезинформацию и в случае отказа намерена отстаивать свои права в суде.

В статье сказано, что партия итальянского вице-премьера Маттео Сальвини якобы должна была получить три миллиона евро от "Роснефти" на финансирование предвыборной кампании в Европарламент.

"Вся информация в данной статье, касающаяся ПАО "НК "Роснефть", полностью не соответствует действительности, является ложью, имеющей целью нанесение ущерба деловой репутации компании", - цитирует ТАСС заявление "Роснефти".

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини объявили о создании нового "всеевропейского антииммиграционного альянса" на выборах в Европарламент в мае 2019 года в противовес либеральному курсу президента Франции Эмманюэля Макрона.