Петербуржец на BMW X6, сбивший пятерых прохожих на Невском, был пьян

На мужчину, подозреваемого в наезде на пятерых прохожих на Невском проспекте, завели уголовное дело за нарушение правил ПДД, совершенное в состоянии опьянения, которое привело смерти двух человек, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также в полиции уточняют, что 30-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля BMW X6, еще в ноябре прошлого года был лишен водительских прав.

Напомним, авария произошла в ночь на 24 февраля возле дома №55 по Невскому проспекту. Водитель иномарки не справился с управлением и допустил столкновение с двумя легковушками. Далее машину выбросило на тротуар, где в это время находились люди.

Два пешехода скончались на месте. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, среди погибших 40-летний гражданин США и 39-летняя жительница Москвы.

Еще трое прохожих госпитализированы с различными травмами. Сам водитель задержан.

Случившееся на Невском проспекте широко обсуждается в Петербурге. Ввиду общественного резонанса, Следственный комитет по Санкт-Петербургу инициировал передачу расследования уголовного дела из полиции в Главное следственное управление СКР по региону.