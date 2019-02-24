Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Невском проспекте

Трое пострадавших в ДТП на Невском проспекте, находятся в Мариинской больнице, сообщает в своем Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Наибольшие опасения врачей вызывает состояние раненной женщины. Ее состояние оценивается как стабильно-тяжелое. Еще двое мужчин, пострадавших в аварии, находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, во время наезда автомобиля BMW X6 на прохожих возле дома №55 по Невскому проспекту двое пешеходов погибли. Их личности установлены: это 40-летний гражданин США и 39-летняя жительница Москвы.

Ранее в полиции Петербурга сообщили, что автомобиль вначале столкнулся с двумя машинами, а затем вылетел на тротуар. За рулем иномарки находился 30-летний мужчина. Он задержан.

На водителя завели уголовное дело, ему вменяют нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения.