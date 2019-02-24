Состояние раненого под Астраханью полицейского оценили как критическое

Сотрудник полиции, получивший ранение в ходе перестрелки в селе Бахтемир Астраханской области, находится в критическом для жизни состоянии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, полицейский получил ранения в голову и грудь.

Напомним, в дежурную часть позвонили жители села, сообщившие, что по улицам расхаживает вооруженный человек. Возле остановки общественного транспорта наряд полиции обнаружил гражданина с ружьем.

Служители закона потребовали у неизвестного сдать оружие. В ходе переговоров мужчина открыл огонь и ранил одного из полицейских. Его коллеги были вынуждены применить оружие. Преступника ликвидировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов”.