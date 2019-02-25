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25.02.2019 20:55
Рубрика: Происшествия

Дело на бывшего зам главы ФСИН передано в суд

Текст: Владислав Куликов

Государственное обвинение направило в суд уголовное дело бывшего заместителя Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

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По его словам, заместитель Генпрокурора утвердил обвинительное заключение. Рассматривать дело будет Замоскворецкий районный суд Москвы.

Олега Коршунова и еще двоих его подчиненных обвиняют в растрате 155 миллионов рублей при закупке сахара и топлива. Как сказала ТАСС представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, "следствием собрана достаточная доказательственная база".

Суды начали принимать данные из соцсетей в качестве доказательства
Происшествия Правосудие Следствие Правительство Минюст ФСИН
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