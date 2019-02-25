Дело на бывшего зам главы ФСИН передано в суд

Государственное обвинение направило в суд уголовное дело бывшего заместителя Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, заместитель Генпрокурора утвердил обвинительное заключение. Рассматривать дело будет Замоскворецкий районный суд Москвы.

Олега Коршунова и еще двоих его подчиненных обвиняют в растрате 155 миллионов рублей при закупке сахара и топлива. Как сказала ТАСС представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, "следствием собрана достаточная доказательственная база".