Суд освободил экс-борца Дацика, осужденного за "голый марш"

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор экс-борцу Вячеславу Дацику и принял решение об освобождении его от уголовного преследования в связи с отбытием наказания.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, было отменено решение Василеостровского райсуда, который в марте прошлого года приговорил Дацика к 3,5 годам лишения свободы.

Городской суд пришел к выводу, что по вменяемым Дацику преступлениям по статьям 139 "Нарушение неприкосновенности жилища" и 116 "Побои", истек срок исковой давности.

Уголовное дело в отношении Вячеслава Дацика было возбуждено в мае 2016-го года, когда экс-борец разгромил бордель в Василеостровском районе Петербурга, а затем устроил "голый марш" с работницами салона.