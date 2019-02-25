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25.02.2019 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магнитогорске завершен демонтаж конструкций поврежденного дома

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Магнитогорске с опережением графика проведен демонтаж конструкций поврежденных взрывом 7 и 8 подъездов дома № 164 по проспекту Карла Маркса. Теперь проводится комплексное обследование здания для оценки его пригодности для дальнейшего проживания, сообщили "РГ" в городской администрации.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Магнитогорске из-за пожара прошла эвакуация дома, где взорвался газ

- Работы по демонтажу завершены досрочно, - пояснили в мэрии. - Их планировалось закончить к 1 марта. - Следующий этап - комплексное обследование всего здания, которое поручено специализированной организации "Магнитогорский гипромез". Только после завершения обследования и получения заключения госэкспертизы можно будет говорить о дальнейшей судьбе дома. Заседание межведомственной комиссии о признании его аварийным, либо подлежащим дальнейшей эксплуатации, согласно утвержденному плану работ, назначено на 1 апреля.

По состоянию на 25 февраля на основе проведенных наблюдений, включая тахеометрическую съемку, перемещений конструкций дома не зафиксировано. Состояние здания, включая 1-4 и 11-12 подъезды, не представляет угрозы для проживания, отметили в мэрии.

Однако жители 5, 6, 9 и 10 подъездов, которые ранее были расселены на время проведения демонтажа поврежденных конструкций, смогут вернуться в свои квартиры только после принятия окончательного решения о безопасности проживания.

Как уже сообщала "РГ", при взрыве бытового газа 31 декабря 2018 года в Магнитогорске рухнул один из подъездов десятиэтажного дома. Под обломками погибли 39 человек. Из-под завалов удалось спасти шесть человек. Еще 18 спасатели сняли из окон квартир там, где были заблокированы лестничные клетки.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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