Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся под стражей до 8 апреля. Такое решение принял Мосгорсуд, отклонив апелляцию защиты спортсменов.

Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года за драки в центре Москвы. С тех пор срок их пребывания под стражей дважды продлевался на два месяца. В последний раз это произошло на заседании, состоявшемся 6 февраля - тогда и был установлена дата 8 апреля.

Защита обвиняемых подала апелляцию. Адвокаты обращали внимание на то, что следствие затягивает дело, аргументируя это большим количеством материалов и тем, что еще не все с ними ознакомились.

Между тем, на днях стало известно, что Кокорин и Мамаев изучили 16 томов дела. На рассмотрении апелляции собрались адвокаты и близкие спортсменов. Сами Александр и Павел в здание Мосгорсуда доставлены не были и принимали участие по видеосвязи. При этом оба они отказались от обсуждения. Кокорин лишь заметил, что следствие просило предоставить время для разбирательств до января, а скоро уже март.

Остается открытым вопрос о состоянии здоровья Александра, на что также обратили внимание адвокаты. Если Павел находится в хорошей физической форме и даже провел футбольный матч в СИЗО, то Кокорина по-прежнему беспокоит больное колено. Защита подчеркивала, что, оставаясь без должного медицинского наблюдения, спортсмен рискует стать инвалидом.

Тем не менее, решение суда, принятое 6 февраля, остается без изменений. Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий остаются под стражей до 8 апреля, когда состоится очередное рассмотрение дела.