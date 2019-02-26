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26.02.2019 12:28
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Текст: Данила Жиляев
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся под стражей до 8 апреля. Такое решение принял Мосгорсуд, отклонив апелляцию защиты спортсменов.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Адвокат заявил о наличии средств для залога за братьев Кокориных

Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года за драки в центре Москвы. С тех пор срок их пребывания под стражей дважды продлевался на два месяца. В последний раз это произошло на заседании, состоявшемся 6 февраля - тогда и был установлена дата 8 апреля.

Защита обвиняемых подала апелляцию. Адвокаты обращали внимание на то, что следствие затягивает дело, аргументируя это большим количеством материалов и тем, что еще не все с ними ознакомились.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Между тем, на днях стало известно, что Кокорин и Мамаев изучили 16 томов дела. На рассмотрении апелляции собрались адвокаты и близкие спортсменов. Сами Александр и Павел в здание Мосгорсуда доставлены не были и принимали участие по видеосвязи. При этом оба они отказались от обсуждения. Кокорин лишь заметил, что следствие просило предоставить время для разбирательств до января, а скоро уже март.

Остается открытым вопрос о состоянии здоровья Александра, на что также обратили внимание адвокаты. Если Павел находится в хорошей физической форме и даже провел футбольный матч в СИЗО, то Кокорина по-прежнему беспокоит больное колено. Защита подчеркивала, что, оставаясь без должного медицинского наблюдения, спортсмен рискует стать инвалидом.

Тем не менее, решение суда, принятое 6 февраля, остается без изменений. Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий остаются под стражей до 8 апреля, когда состоится очередное рассмотрение дела.

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