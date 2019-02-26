В Прикамье задержали подозреваемого в покушении на убийство депутата

В Соликамске задержан мужчина по подозрению в покушении на жизнь депутата регионального Законодательного собрания Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК РФ.

По версии следствия, 24 февраля подозреваемый во дворе жилого дома по улице 20 лет Победы произвел два выстрела в местного жителя из обреза охотничьего ружья, после чего скрылся с места происшествия. 35-летний потерпевший не пострадал.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения. В ведомстве также уточнили, что 30-летний задержанный является безработным и был ранее судим за истязание.