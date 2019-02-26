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26.02.2019 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье задержали подозреваемого в покушении на убийство депутата

Текст: Алексей Трапезников

В Соликамске задержан мужчина по подозрению в покушении на жизнь депутата регионального Законодательного собрания Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК РФ.                                                                                                                    

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По версии следствия, 24 февраля подозреваемый во дворе жилого дома по улице 20 лет Победы произвел два выстрела в местного жителя из обреза охотничьего ружья, после чего скрылся с места происшествия. 35-летний потерпевший не пострадал.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения. В ведомстве также уточнили, что 30-летний задержанный является безработным и был ранее судим за истязание.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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