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26.02.2019 13:35
Рубрика: Происшествия

Суд признал законным арест партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд признал законным арест партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Защита просила изменить меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО. Адвокат обвиняемого заявил, что сделка, одобрение которой вменяют Абгаряну, имеет экономическую сущность. В свою очередь, юристы потерпевшей стороны заявили, что доводы защиты надуманны. По мнению представителя акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова, предпринимательская деятельность - это законное извлечение прибыли. Но мошенничество, по его словам, не может считаться законным способом извлечения прибыли.

По данным следствия, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви организовал схему, в результате которой полученный "Первым коллекторским бюро" от банка "Восточный" в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости в 600 тысяч рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Во время заседания суда стало известно, что миноритарный акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов обратился с заявлением о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви лично к начальнику управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву и первому замглавы Следственного комитета РФ Игорю Краснову. Заявление от Юсупова Шерзода на имя генерала ФСБ Ткачева и генерала СК Краснова зачитала судья, оглашая материалы дела. Как следует из материалов дела, ФСБ в течение 5 дней, с 7 по 12 февраля, провела проверку по заявлению и передала материалы в СК для возбуждения дела по статье о мошенничестве.

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