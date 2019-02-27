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27.02.2019 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директор воронежской школы уволилась после пьяного дебоша учеников

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Директор воронежской школы № 36 Анна Подгорная написала заявление об уходе по собственному желанию после пьяного дебоша, устроенного учениками в закрытой на карантин школе.

Фото: Александр Лукин/РИА Новости
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Напомним, прокурорская проверка выявила грубейшие нарушения законодательства в школе в период карантина. Записи с установленных в учреждении видеокамер показали, что 17 февраля в школу, подпоив охранника, явилась группа старшеклассников и посторонних молодых людей - всего более 25 человек. Молодежь принесла коробку со спиртным и устроила вечеринку в спортзале, закончивуюся дракой. Трансляцию своего отдыха молодые люди вели в соцсети, на чем и погорели.

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Сразу после начала разбирательства охранник школы уволился по собственному желанию, а директор СОШ № 36 получила выговор. Однако тщательный просмотр записей с камер показал, что дебош 17 февраля - не едиственный. За время карантина посторонние приходили в школу еще как минимум раз. Вечером во вторник городское управление образования сообщило, что решается вопрос об увольнении директора школы.

- Были подготовлены документы для увольнения по статье, но директор, не дожидаясь, написала заявление по собственному желанию, - рассказали в пресс-службе мэрии в среду.

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