Российское судно, на котором произошел взрыв, прибыло в Южную Корею

Судно "Партизан" приморской компании "Гудзон", на котором 25 февраля в Японском море произошел взрыв, благополучно прибыло в южнокорейский порт Поханг. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам заместителя генерального директора по управлению флотом компании-судовладельца Олега Аникина, в порту его проверят эксперты.

"Первым делом пройдет осмотр судна портовыми властями. Об инциденте мы также сообщили в наше консульство и в российский регистр, который находится в Южной Корее", - сказал Аникин агентству.

В носовой части выше ватерлинии "Партизана" обнаружили две пробоины. Течь не образовалась. Нет и разлива нефти.

Ранее власти США внесли судоходную компанию в список санкций за то, что, по их мнению, она участвовала в поставках в КНДР нефтепродуктов. При этом руководство "Гудзона" утверждало, что компания никогда не работала с Северной Кореей.