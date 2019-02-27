Количество погибших на пожаре в Кузбассе возросло до восьми

В Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела о пожаре в одном из жилых домов города Мариинска. Как сообщили в СУ СКР, на месте происшествия обнаружены тела еще двоих детей. Таким образом, количество жертв пожара возросло во восьми.

Ранее сообщалось о том, что в результате возгорания в деревянном одноэтажном трехквартирном доме погибло шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Их тела были найдены сегодня рано утром. А поиски тел еще двух детей, которые по предварительной информации также находились в доме, пришлось продолжить.

Жилой оставалась лишь одна из трех квартир дома с печным отоплением. В этой квартире и начался пожар. На приусадебном участке следователи обнаружили бензопилу и свежераспиленные дрова.

Расследование уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" продолжается. Устанавливается, кем друг другу приходились жертвы огня, а также состояла ли семья на профилактических учетах. назначен целый ряд необходимых экспертиз.

Причину возгорания устанавливают специалисты МЧС.

- Негативными факторами развития ситуации стало то, что возгорание было обнаружено и сообщение о нем оперативными службами получено слишком поздно, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. - В результате сгорела полностью и частично обрушилась крыша дома, огонь уничтожил внутренние помещения и веранду. Общая площадь пожара превысила сто квадратных метров.