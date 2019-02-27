В Омске пациент избил травматолога

В Омске экипаж Росгвардии задержал агрессивного пациента - он избил врача, который пытался наложить ему гипс.

- Сегодня в 03:15 ночи сработала кнопка тревожной сигнализации в медицинском учреждении, расположенном в Кировском округе, - сообщили "РГ" в Управлении Росгвардии по Омской области. - Туда выехал экипаж вневедомственной охраны.

Как выяснилось, в отделение травматологии ГБ №1 на улице Перелета по скорой помощи поступил 26-летний омич с переломом ноги. Он находился в нетрезвом состоянии, нецензурно выражался и пытался оказать сопротивление помогающим ему врачам. А когда медик стал накладывать гипс на травмированную ногу пациента, тот и вовсе набросился на него с кулаками и ударил несколько раз.

Только при виде росгвардейцев больной немного пришел в себя, успокоился и позволил медикам оказать ему помощь.

После гипсования пациента доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.