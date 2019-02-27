По делу Арашуковых задержаны крупные чиновники газовой отрасли

Экс-гендиректор теплосетей в Ессентуках и исполняющий обязанности руководителя газового предприятия на Ставрополье задержаны в рамках расследования уголовного дела Рауфа и Рауля Арашуковых. Об этом сообщили в управлении СК РФ.

Ирина Валешняя - и.о. директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе, и Замир Борисов, ранее возглавлявший ОАО "Ессентукская Теплосеть", подозреваются во взятках. По данным правоохранительных органов, задержанные причастны к хищениям газа, который реализовывался организациям и физлицам за наличный расчет. С этой целью они заключали договора с промышленными предприятиями на больший объем голубого топлива, чем им требовалось, а излишки уходили "налево".

В ближайшее время Валешней и Борисову предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, по делу экс-сенатора и его отца арестованы уже более десятка человек, в том числе высокопоставленные офицеры полиции и следственных органов.