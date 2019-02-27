В Нальчике уничтожен второй заблокированный в доме боевик

В Нальчике силовики ликвидировали второго боевика, забаррикадировавшегося ночью в одном из частных домов города. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

Напомним, группу преступников блокировали в частном доме в микрорайоне Александровском, а в 4.05 в городе был введен режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь. Ответными выстрелами удалось ликвидировать одного боевика. Еще один оставался в живых, позже он был уничтожен.

Сейчас устанавливаются личности ликвидированных бандитов. Пока не уточняется, остались ли в зоне КТО еще боевики.

В Нальчике все еще действует режим контртеррористической операции. Правоохранители усилии охрану некоторых объектов, а у граждан проверяют документы, а также прослушиваются телефонные разговоры.