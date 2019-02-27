После обжалования прокуратуры районный суд в Краснодарском крае отменил свое решение о заключении под стражу тяжелобольного фигуранта уголовного дела.

Ранее "Российская газета" рассказала о скандальной ситуации, которая сложилась в городе Кореновске Краснодарского края с подсудимым Владимиром Рудником. Он бывший чиновник, который оставил пост главы района семь лет назад из-за проблем со здоровьем - у человека онкология. А еще у бывшего главы района проблемы с правоохранительными органами - против него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями.

В основе обвинения действия главы района в 2009 году, в результате которых, по данным следствия, был нанесен ущерб в 300 тысяч рублей. Надо сказать, что еще два с лишним года назад, в декабре 2016 года, следствие избрало для больного Рудника гуманную меру принуждения в виде обязательства о явке. Обвинительное заключение по его уголовному делу было утверждено прокурором в ноябре 2018 года и направлено в Кореновский районный суд для рассмотрения по существу. В январе 2019 года Владимир Рудник пришел на заседание суда, с трудом передвигаясь с костылем. В суде ему стало плохо, и он попал в реанимацию. На очередное заседание Рудник не явился, и судья избрала ему новую меру пресечения в виде подписки о невыезде. Когда подсудимый не явился второй раз в суд уже 5 февраля, то судья заочно заменила ему меру пресечения на содержание под стражей.

В постановлении правительства РФ есть перечень тяжких заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Таких людей нельзя помещать в СИЗО

Как сообщили корреспонденту "РГ" в прокуратуре Краснодарского края, прокуратура района обжаловала это решение в апелляционном порядке, "поскольку суд не учел наличие у Рудника тяжелого онкологического заболевания, которое может воспрепятствовать его содержанию под стражей в ИВС и СИЗО". В итоге, как отметили в надзорном ведомстве, рассмотрев апелляцию прокуратуры, суд отменил решение об избрании Руднику меры пресечения в виде заключения под стражу. Вопрос в этой ситуации возникает только один. Почему суд до вмешательства прокуратуры вынес решение о содержании под стражей человека с тяжелой болезнью, которая есть в правительственном списке заболеваний и с которой нельзя содержать человека за решеткой?

Как утверждает адвокат Рудника Ольга Шуравина, суду были предоставлены справка о первой группе инвалидности Рудника и два медицинских документа - подтвердивший наличие у пациента четвертой клинической стадии онкологического заболевания и заключение эксперта о том, что по состоянию здоровья он не может принимать участие в заседаниях суда. Так почему суд вынес прямо противоположное решение? В принципе это стало возможным после заключения, подписанного шестью медиками Кореновской районной больницы, о том, что держать в заключении такого больного вполне можно "при создании определенных условий для подсудимого в связи с невозможностью самостоятельной ходьбы и постоянного вынужденного положения лежа на правом боку"...

Почему-то такая судебно-медицинская активность вызывает подозрение и очень похожа на банальное сведение каких-то личных счетов с бывшим районным чиновником, который теперь слаб и немощен и на котором можно без последствий для себя показать силу.

Но это моральные соображения, на которые можно возразить что-то типа "закон, есть закон и он суров". Но давайте внимательно посмотрим на "суровость" закона. Человек в мантии не может не знать, что есть прямые противопоказания к заключению под стражу больных с подобным тяжелым диагнозом. И даже список болезней такой имеется. Существует постановление правительства РФ с перечнем тяжких заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Таких подозреваемых нельзя помещать в СИЗО. В перечне диагнозов, "несовместимых с тюрьмой", болезнь Владимира Рудника - одна из первых.

Ну а у местных медиков, которые выдали заключение, что можно сажать за решетку и доставлять в суд не способного даже передвигаться пациента, было бы неплохо проверить дипломы о высшем медицинском образовании. Когда врачу вручают такой документ, он, как известно, произносит клятву Гиппократа с главным положением профессии - "не навреди".

В Федеральной службе исполнения наказаний "РГ" напомнили, что в 2018 году суд удовлетворил ходатайства об освобождении почти 2,5 тысячи тяжелобольных заключенных. "Решение о применении ареста принимает суд, он же и принимает решение об освобождении, если состояние здоровья не позволяет держать человека под стражей, - сказал собеседник "РГ" в тюремном ведомстве. - В том случае, если в наши учреждения поступает тяжелобольной человек и его болезнь находится в списке заболеваний, утвержденных правительством, мы оперативно оформляем документы на освобождение. Но окончательное решение за судом".