В департаменте образования и науки Курганской области засомневались, что юргамышским школьникам дали суп с мясом неизвестного происхождения.

Фотография с куском мяса с белыми отростками появилась в соцсети 18 февраля. Автор сделал подпись: "Вот чем в нашей столовой кормят детей". Снимок взорвал интернет. Люди гадали, что это такое, называли содержимое тарелки мясом доисторического животного.

- На самом деле никто этот кусочек субпродукта не видел, - пояснил директор ведомства Эдуард Абрамов. - Если бы тарелку с супом сразу принесли в кабинет заведующей столовой или передали повару, это упростило бы расследование.

По словам главы департамента, в тот день на обед был суп с тушенкой высшего сорта, промаркированной ГОСТом. Если бы в ней оказалось что-то подозрительное, работники кухни обратили бы на это внимание. Прежде чем мясо попадает в кастрюлю, его три раза проверяют. Да и повара работают не с завязанными глазами. Скандал могли спровоцировать, не исключает чиновник. Гипотетически в тарелку легко положить все что угодно, даже мышь, а потом выложить снимок в интернет.

Но, даже если это фейк, власти отнеслись к инциденту очень серьезно. Они собираются пересмотреть работу столовых в учреждениях образования. В частности, ввести централизованную модель организации питания школьников и студентов. Департамент образования готов открыть двери столовых и буфетов для общественников, чтобы они посмотрели, чем кормят детей. К расследованию ЧП подключились СК, прокуратура и Роспотребнадзор. Результаты пока неизвестны.