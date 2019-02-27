Новости

Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в Каире 20:15
Нефть Brent подорожала до $66,63 на данных о падении запасов в США 20:02
Россиянам рекомендовано воздержаться от посещений индийско-пакистанской границы 19:40
В Волгоградской области убийцу двух девушек осудили на 23 года 19:31
В Подмосковье в крупном ДТП погибли три человека 19:19
Пропавшего в январе калининградского подростка нашли мертвым 19:14
Липецкий депутат объявлен в розыск по делу об обмане дольщиков 19:01
Рустам Мосафир снова снимет фильм про Древнюю Русь 19:00
Вышел трейлер российского хоррора "Яга. Кошмар темного леса" 18:55
В КБР возбудили дело после нападения боевиков на правоохранителей 18:50
Жена "краснодарского каннибала" получила десять лет колонии 18:46
Сроки доставки посылок из ЕС можно сократить 18:45
Псковские реставраторы нашли в Поганкиных палатах бутылку с посланием 18:39
Туктамышева - о ЧМ: Внутри меня жила маленькая девочка, вы ее убили 18:35
Видео: В Рязани на малыша упала глыба льда 18:32
Школьник спас почувствовавшего себя плохо пассажира самолета 18:18
Пушков рассказал, кого надо послать на "Евровидение" от Украины 18:17
Астрономы проверили аномальные сигналы с загадочной звезды Табби 18:16
Лыжник Вылегжанин объявил о скором завершении карьеры 18:06
Украина изменит правила отбора на Евровидение 18:05
В "Единой России" предложили увеличить выплаты земским врачам и учителям 18:05
"Скорая" продала гробовщикам данные 100 покойников 18:00
Анна Кузнецова выяснит обстоятельства драки школьниц в Москве 18:00
В Уфе продлили арест третьему обвиняемому в изнасиловании дознавательницы 17:53
В Забайкалье полицейского обвинили в убийстве селянина из неприязни 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Как законы марта изменят жизнь россиян
Как законы марта изменят жизнь россиян
Задайте вопрос заммэра Москвы Марату Хуснуллину
Задайте вопрос заммэра Москвы Марату Хуснуллину
27.02.2019 19:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Суп из доисторического животного

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 45(7803)
В департаменте образования и науки Курганской области засомневались, что юргамышским школьникам дали суп с мясом неизвестного происхождения.

Фотография с куском мяса с белыми отростками появилась в соцсети 18 февраля. Автор сделал подпись: "Вот чем в нашей столовой кормят детей". Снимок взорвал интернет. Люди гадали, что это такое, называли содержимое тарелки мясом доисторического животного.

- На самом деле никто этот кусочек субпродукта не видел, - пояснил директор ведомства Эдуард Абрамов. - Если бы тарелку с супом сразу принесли в кабинет заведующей столовой или передали повару, это упростило бы расследование.

Фото: iStock
В Пензе школьникам на обед раздали гнилые яблоки

По словам главы департамента, в тот день на обед был суп с тушенкой высшего сорта, промаркированной ГОСТом. Если бы в ней оказалось что-то подозрительное, работники кухни обратили бы на это внимание. Прежде чем мясо попадает в кастрюлю, его три раза проверяют. Да и повара работают не с завязанными глазами. Скандал могли спровоцировать, не исключает чиновник. Гипотетически в тарелку легко положить все что угодно, даже мышь, а потом выложить снимок в интернет.

Но, даже если это фейк, власти отнеслись к инциденту очень серьезно. Они собираются пересмотреть работу столовых в учреждениях образования. В частности, ввести централизованную модель организации питания школьников и студентов. Департамент образования готов открыть двери столовых и буфетов для общественников, чтобы они посмотрели, чем кормят детей. К расследованию ЧП подключились СК, прокуратура и Роспотребнадзор. Результаты пока неизвестны.

Общество Здоровье Общество СМИ и соцсети Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил освободить "земского доктора" и "земского учителя" от НДФЛ
Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок
По делу Арашуковых задержаны крупные чиновники газовой отрасли
Совфед осудил действия США и их союзников в отношении Венесуэлы
ФИФА создаст фонд по наследию ЧМ-2018