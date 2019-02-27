СКР возбудил дело в отношении следователя СБУ и украинского прокурора

Оба дела возбуждены после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих Минобороны и Пограничной службы ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что никаких незаконных действий российские граждане не совершали и во время инцидента в Керченском проливе исполняли свой долг по охране государственной границы России.

"Однако правоохранительными органами Украины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого старший следователь Губский при отсутствии каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности семерых заведомо невиновных граждан РФ из числа военнослужащих", - заявила Петренко, отдельно отметив, что все обвинения были согласованы с Романом Мрочко.

Светлана Петренко добавила, что следствие продолжит устанавливать и других соучастников этого и подобных преступлений СБУ против россиян.

Ранее СБУ возбудила уголовные дела в отношении командующего войсками Южного военного округа РФ Александра Дворникова, командующего Черноморским флотом Александра Моисеева и еще пяти российских граждан.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря России и направились к Керченскому проливу, после чего они были задержаны кораблями ФСБ РФ. Моряки, находившиеся на украинских кораблях впоследствии были арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.