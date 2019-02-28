Куйбышевский районный суд взыскал в пользу бывшего капитана "Иртышского пароходства" Владимира Диденко компенсацию за причинение вреда здоровью в размере сто тысяч рублей.

Владимир Диденко: Когда тебя трясет и качает на пароходе на протяжении 45 лет, вряд ли можно сохранить здоровье. Фото: Владимир Казионов

Однако капитан Диденко с таким решением не согласен и собирается его обжаловать в вышестоящей инстанции. В омских судах находится еще одиннадцать исков от работников речного флота. Бывшие капитаны и штурманы из-за вредных условий труда потеряли слух и страдают от вибрационной болезни.

68-летний Владимир Диденко с трудом спускается по лестнице, чтобы выйти на улицу. Ветеран флота практически не вылезает из больниц.

- А что тут удивительного? - вздыхает капитан. - Я в последний раз проходил лечение вместе с женщиной - водителем трамвая. У нее тоже выявили профессиональное заболевание от постоянной вибрации. А когда тебя трясет и качает на пароходе на протяжении сорока пяти лет, вряд ли можно остаться здоровым.

На флот Диденко пришел совсем еще мальчишкой - в 1972 году. Встал за штурвал и влюбился в свою работу.

- Первую навигацию по Обской губе до сих пор не забыл, - вспоминает Владимир Васильевич. - Только и успевал головой крутить: вокруг совершенно дикие места - тайга, Уральские горы. Тогда флот был на подъеме. Строились северные города - Сургут, Нижневартовск, Надым, Салехард, Ханты-Мансийск. Мы перевозили стройматериалы, бензин, керосин, солярку. Работать начинали, не дожидаясь, когда растает лед на Иртыше. Уже в марте реку вскрывали ледоходами, а за ними шли танкеры. Навигация продолжалась до самого ледостава. Бывало, суда вмерзали в лед прямо в губе - приходилось оставаться на зимовку.

О вредных условиях руда речники по молодости не задумывались. Между тем работа на флоте имеет свою специфику: постоянные вибрация и шум от двигателей, качка, крен, неблагоприятные погодные условия.

- Наш буксир "ОТА" толкал по две баржи с шестью тысячами тонн груза, - продолжает вспоминать капитан Диденко. - Вибрация была такая, что стулья прикручивали к палубе. На столе книжку нельзя было оставить - упадет. Иртыш до Тобольска весь в поворотах - из одного вышел, сразу заходишь в другой. Но еще тяжелее приходилось тем, кто работал в машинном отделении. Там стоял такой шум, как будто тысяча чертей одновременно стучит молотками. Но мы не жаловались, всем надо было семьи кормить. Меня на суше ждали жена и три дочки.

Теперь капитаны и штурманы грустно шутят о том, что их здоровье развалилось вместе с речным флотом. В начале 2000-х количество рейсов заметно сократилось. Иртышское пароходство продали в частные руки. Старые суда поставили на прикол, а речников начали списывать на берег. Ветеранов флота даже перестали пускать на родное предприятие.

- Мы отдали, считай всю свою жизнь, по 40-45 лет пароходству, а теперь не можем ни поговорить с коллегами, ни посмотреть на свои стоящие на приколе суда, - вздыхают обиженные речники.

Иртышское пароходство отказало бывшим работникам, получившим профессиональные заболевания, и в выплате добровольных компенсаций. Страдающим тугоухостью, полинейропатией, вибрационной болезнью, радикулитом и другими недугами речникам приходится искать правду в судах.

"Истцы знали, при получении специального образования и при устройстве на работу на флот, что выбранная ими профессиональная деятельность - это деятельность во вредных условиях, что существует риск получения профессионального заболевания, однако на протяжении сорока лет вид деятельности не меняли, осознанно работали в таких условиях", - утверждают юристы "Иртышского пароходства".

Однако суды встают на сторону потерявших здоровье речников.

"Факт осознанного выбора профессии не исключает факта развития профессионального заболевания по вине работодателя, не обеспечившего безопасные условия труда в нарушении требований законодательства", - заявили в Куйбышевском районном суде.

Комментарий

Татьяна Пономарева, ведущий юрист Центра возмещения вреда жизни и здоровью:

- В соответствии с действующим законодательством, помимо страховых выплат, которые осуществляются за счет средств Фонда социального страхования, работники, страдающие профзаболеваниями, вправе получить возмещение морального вреда. Многие об этом просто не знают.

Данная норма предполагает денежную форму компенсации в размере, определяемом соглашением с работодателем. Но, к сожалению, зная о небезопасных условиях труда, не вкладывая средства в их улучшение, работодатель нередко отказывается от добровольной формы компенсации.

Во всех случаях с капитанами Иртышского пароходства пожилым людям, страдающим тяжелыми болезнями, приходится проходить круги нескольких судебных инстанций. При неудовлетворительной характеристике рабочего места (а часто речникам приходилось работать еще на судах родом из 1940-х годов) работодатель продолжает оспаривать положенные компенсации. Он полагает, что ежемесячные страховые выплаты, которые, как правило, ежегодно снижаются в связи с пересмотром процентов утраты профессиональной трудоспособности по заключению МСЭ из-за возрастных изменений здоровья, - это достаточное возмещение вреда за десятилетия работы в ненадлежащих условиях труда

Компетентно

Ольга Плотникова, завкафедрой гигиены труда, профпатологии Омского государственного медуниверситета:

- Основу промышленного комплекса Омской области составляют предприятия сельского хозяйства, нефтехимические, химические, электроэнергетики, строительства, деревообработки и мебельного производства, машиностроения и другие. По уровню санитарно-эпидемиологического состояния только треть рабочих мест в регионе отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям. Итогом длительного воздействия вредных факторов производственной среды на здоровье человека является развитие профессиональных заболеваний.

В структуре профессиональной заболеваемости в Омской области в последние годы преобладают заболевания от воздействия физических факторов производственной среды - хроническая нейросенсорная тугоухость и вибрационная болезнь - более половины всех диагностированных случаев. На втором месте - заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем, среди них преобладают пояснично-крестцовая радикулопатия и плечелопаточный периартроз. Третье место делят заболевания, связанные с воздействием химических веществ и профессиональные аллергические заболевания.

По данным Роспотребнадзора региона, наиболее часто профессиональные заболевания регистрируются на предприятиях сельскохозяйственной отрасли, речного транспорта и в строительной отрасли, реже - в нефтехимической отрасли, энергетике, здравоохранении.

В соответствии с федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 125-ФЗ, лицам, имеющим диагноз профессионального заболевания, назначается обеспечение по страхованию. Оно осуществляется в виде пособия по временной нетрудоспособности; единовременной и ежемесячных страховых выплат застрахованному; в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного. А также включает в себя приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, санаторно-курортное лечение. Пациент может пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование.