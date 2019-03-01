Момент столкновения БТР с легковушкой в Курске попал на видео

Резонансное ДТП в центре Курска, участниками которого стали четыре легковых авто и два бронетранспортера, попало на видео. Регистраторы водителей, проезжавших в одно время с военной техникой в районе улицы Добролюбова, сняли момент столкновения.

Одна из видеозаписей зафиксировала ДТП из салона машины, которую первой и помяла военная техника. Бронетранспортер на первых кадрах стоит на дороге, потом дистанция между ним и лобовым стеклом легковушки стала сокращаться. Момент удара отчетливо слышен.

Напомним, авария произошла 27 февраля. Командование Курского гарнизона и специалисты ГИБДД проводят по факту ДТП совместную проверку.