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01.03.2019 19:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Момент столкновения БТР с легковушкой в Курске попал на видео

Текст: Анна Скрипка (Курск)

Резонансное ДТП в центре Курска, участниками которого стали четыре легковых авто и два бронетранспортера, попало на видео. Регистраторы водителей, проезжавших в одно время с военной техникой в районе улицы Добролюбова, сняли момент столкновения.

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Одна из видеозаписей зафиксировала ДТП из салона машины, которую первой и помяла военная техника. Бронетранспортер на первых кадрах стоит на дороге, потом дистанция между ним и лобовым стеклом легковушки стала сокращаться. Момент удара отчетливо слышен.

Напомним, авария произошла 27 февраля. Командование Курского гарнизона и специалисты ГИБДД проводят по факту ДТП совместную проверку.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск РГ-Видео
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