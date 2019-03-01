СК возбудил дело после гибели полицейского в Гагаринском тоннеле

В Москве возбуждено уголовное дело после гибели инспектора ДПС на въезде в Гагаринский тоннель.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, дело возбуждено по статье 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водитель Lexus, устроивший смертельную аварию, подробно рассказал обо всем следователю и был задержан. Скоро ему изберут меру пресечения.

Ранее "РГ" писала, что авария произошла вчера вечером на Третьем транспортном кольце. Водитель Lexus врезался в стоявший автомобиль ДПС: инспекторы оформляли другую аварию. Один из полицейских получил тяжелые травмы и скончался в машине "скорой помощи".