В Твери на женщину с коляской с крыши упали осколки льда

Следствие в Твери начало проверку из-за падения на женщину с ребенком льда с крыши.

По информации следственного управления СК РФ по региону, несколько больших осколков льда съехали с крыши жилого дома на улице Советской, когда из подъезда выходила молодая мать с детской коляской.

- 27-летняя женщина получила травму кисти правой руки и ушиб мягких тканей головы, - рассказали в ведомстве. - Сигнальных лент и предупредительных табличек о возможном сходе льда в месте падения не было.

По факту травмирования местной жительницы Московский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области начал доследственную проверку.