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01.03.2019 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери на женщину с коляской с крыши упали осколки льда

Текст: Элина Труханова

Следствие в Твери начало проверку из-за падения на женщину с ребенком льда с крыши.

На Урале мальчик потерял сознание из-за упавшей на него глыбы льда

По информации следственного управления СК РФ по региону, несколько больших осколков льда съехали с крыши жилого дома на улице Советской, когда из подъезда выходила молодая мать с детской коляской.

- 27-летняя женщина получила травму кисти правой руки и ушиб мягких тканей головы, - рассказали в ведомстве. - Сигнальных лент и предупредительных табличек о возможном сходе льда в месте падения не было.

По факту травмирования местной жительницы Московский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области начал доследственную проверку.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
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