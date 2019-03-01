Участников конфликта со стрельбой в Нижнем Новгороде задержали в школе

На улице Тонкинской около школы неизвестные открыли стрельбу



В Нижнем Новгороде около школы № 121 неизвестные открыли стрельбу по прохожим. https://t.co/3d29FZ6MCT следит за событиями онлайн.https://t.co/IwlkFo2wRQ pic.twitter.com/hX8yVlRWlk — Нижний Новгород (@Online_NN) March 1, 2019

Трех участников конфликта со стрельбой возле школы № 121 на улице Тонкинской в Нижнем Новгороде задержали в учебном заведении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора школы Елену Молодцову. Она пояснила, что молодые люди пришли в здание учебного заведения за помощью, были остановлены охранником, который вызвал полицию.

Как рассказала "РГ" одна из местных жительниц, она слышала звуки стрельбы около 11.00, после этого увидела, как по улице бегут несколько парней, за ними гнался еще один с пистолетом. По предварительным данным, оружие было травматическим, одна из пуль попала в плечо одного из участников конфликта, от госпитализации он отказался. Видимо, спасаясь от стрельбы, они в итоге и прибежали в школу.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии, недалеко от школы был замечен белый автомобиль Mazda с разбитым боковым стеклом со стороны водителя.