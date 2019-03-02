Появилось видео страшного пожара в дагестанском селе

В сети появились видео и фото, на которых запечатлен пожар в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана. Также операторы сняли и последствия стихийного бедствия.

На кадрах видно, как языки пламени перекидывается с одного дома на другой. Жилища расположены вплотную, одно над другим и это позволяет огню разгуляться еще больше. Пожарным помогают и местные жители.

- В самом Тисси-Ахитли проживает 300 человек, еще порядка трех тысяч человек приехали не только из соседних сел, но даже из сел соседних районов, - рассказывает сотрудник администрации Цумадинского района Шамиль Закарьяев. - Люди выстроились в цепочку и носили воду из реки, которая находится в километре от села.

В 01:40 пожар был полностью ликвидирован, на месте сгоревших домов сейчас - пепелище, а само село с утра было окутано густым белым дымом. Лишь недавно дым стал развеиваться, но везде сильных запах гари.

Сельчане предполагают, что пламя разгорелось из-за искры, попавшей в стог сена из дымохода, а сильный ветер дал огню разгуляться.

Напомним, в селе Тисси-Ахитли стихия уничтожила 17 домов (11 полностью, 6 - частично) и 14 хозяйственных построек, без крыши над головой остались 14 взрослых и восемь детей. Сейчас они находятся у родственников. Пострадавшим во время пожара, будут выплачены компенсации.