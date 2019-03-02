Пострадавшие от пожара в дагестанском селе получат по 100 тысяч рублей

Жителям села Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана, пострадавшим во время пожара, будут выплачены компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС.

- Сельчане, полностью утратившие свое имущество во время пожара, получат по 100 тысяч рублей, частично – по 50 тысяч рублей, - заявил начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов.

Также глава ведомства отметил, что, в соответствии с законом, погорельцы получат единовременную помощь - 5 тысяч рублей на одного человека, не более 25 тысяч рублей на семью.

Сейчас в помощь местной администрации направлены представители оценочной комиссии, которые занимаются подготовкой необходимой документации. Все выплаты планируют завершить до конца марта.

Напомним, в селе Тисси-Ахитли стихия уничтожила 17 домов (11 полностью, 6 - частично) и 14 хозяйственных построек, без крыши над головой остались 14 взрослых и восемь детей. Сейчас они находятся у родственников.