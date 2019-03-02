Новости

Дмитрий Медведев: Исследования Жореса Алферова изменили мир 17:49
Два самолета столкнулись в аэропорту американского Ньюарка 17:47
Путин поздравил Горбачева с днем рождения 17:28
Появилось видео страшного пожара в дагестанском селе 17:15
Путин поговорил с красноярским губернатором о погоде 17:13
В Москве охранник "Пятерочки" избил школьников из-за буклетов 17:11
Порошенко повысил зарплаты военным в Донбассе 16:45
Норвежка Йохауг выиграла масс-старт на ЧМ по лыжным видам спорта 16:39
Александр Емельяненко доставлен в суд Кисловодска 16:25
Российская премьера кинокомикса "Мстители: Финал" отложена 16:23
Сборка нового китайского самолета MA700 завершится в сентябре 16:18
Умерла актриса из "Страха и ненависти в Лас-Вегасе" Кэтрин Хелмонд 16:12
Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд 16:10
Умерла двухлетняя девочка, пострадавшая от взрыва газа в Назрани 15:53
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Алферова 15:48
Министр обороны России соболезнует о гибели индийских военных 15:41
ГИБДД предложила создать единый государственный реестр автомобилей 15:40
СП до середины года опубликует анализ исполнения майских указов 15:32
Пострадавшие от пожара в дагестанском селе получат по 100 тысяч рублей 15:20
УАЗ "Пикап": как едет "грузовик" с новым мотором 15:14
Решение по бою Александра Емельяненко примут после вердикта суда 15:03
СМИ: Президент Алжира находится в критическом состоянии 15:00
Стало известно место похорон академика Жореса Алферова 14:57
"Зенит" победил "Урал" благодаря голу Азмуна 14:47
Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Алферова 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в нашей жизни с началом весны
Что изменится в нашей жизни с началом весны
Почему белые медведи атаковали людей
Почему белые медведи атаковали людей
4 марта в "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
4 марта в "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
02.03.2019 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавшие от пожара в дагестанском селе получат по 100 тысяч рублей

Текст: Ирина Варламова (Махачкала)

Жителям села Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана, пострадавшим во время пожара, будут выплачены компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС.

В дагестанском селе пожар уничтожил 17 жилых домов

- Сельчане, полностью утратившие свое имущество во время пожара, получат по 100 тысяч рублей, частично – по 50 тысяч рублей, - заявил начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов.

Также глава ведомства отметил, что, в соответствии с законом, погорельцы получат единовременную помощь - 5 тысяч рублей на одного человека, не более 25 тысяч рублей на семью.

Сейчас в помощь местной администрации направлены представители оценочной комиссии, которые занимаются подготовкой необходимой документации. Все выплаты планируют завершить до конца марта.

Напомним, в селе Тисси-Ахитли стихия уничтожила 17 домов (11 полностью, 6 - частично) и 14 хозяйственных построек, без крыши над головой остались 14 взрослых и восемь детей. Сейчас они находятся у родственников.

Происшествия Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Универсиада-2019 в Красноярске
Стало известно место похорон академика Жореса Алферова
СМИ: Западные эксперты просчитались с российской ракетой "Циркон"
Видео: SpaceX впервые отправила к МКС корабль Dragon с манекеном
Овечкин установил исторический рекорд НХЛ