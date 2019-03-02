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02.03.2019 11:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В дагестанском селе пожар уничтожил 17 жилых домов

Текст: Ирина Варламова (Махачкала)

В Цумадинский район Дагестана, где в селе Тисси-Ахитли произошел крупный пожар, спасатели привезли погорельцам предметы первой необходимости. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Власти назвали причину крупного пожара в селе Тисси-Ахитли

Стихия уничтожила 17 домов (11 полностью, 6 - частично) и 14 хозяйственных построек. По словам главы сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусена Магомедова, без крыши над головой остались 14 взрослых и восемь детей.

Напомним, пожар в высокогорном селе Тисси-Ахитли, которое находится на высоте около трех тысяч метров, произошел в ночь на второе марта. В 01:40 был полностью ликвидирован.

К тушению огня подключились и местные жители, носившие воду из реки, которая находится в километре от села. Предварительная площадь пожара составила 2500 квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан был привлечен 61 человек, задействовано 13 единиц техники.

Сельская администрация немедленно организовала питание и подвоз воды людям, пострадавшим в результате ЧП. На базе местной школы разбит пункт временного размещения на 50 человек. Но все погорельцы сейчас находятся у родственников.

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