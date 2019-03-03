Число пострадавших в аварии под Тверью выросло до 11

В столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Тверской области пострадали 11 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД. Ранее было известно о восьми пострадавших.

Напомним, в 12.50 на 15 километре автодороги Калязин-Кашин Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Mercedes, везшим пассажиров из Сергиева Посада в Тверь.

В аварии получили травмы оба водителя, пассажир Nissan и восемь пассажиров микроавтобуса. Три человека находятся в реанимации.

Полицейские начали проверку обстоятельств ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.