Из-за непогоды в Москве задержаны десятки самолетов

Непогода в Москве повлияла на авиасообщение столицы с другими городами. В столичных аэропортах, по данным сервиса "Яндекс. Расписание", задерживаются 22 рейса.

В частности, в Шереметьево задерживаются 13 самолетов. Во Внуково из расписания выбились 4 рейса. А в Домодедово откладываются 5 вылетов и еще 8 отменено.

В Москве 3 марта Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности. Возможны различные ЧС, связанные с сильным ветром. Отметим, что ранее на западе МКАД в аварии попали около 40 автомобилей.