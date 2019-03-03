Появилось фото- и видео массовой аварии на МКАД

Столичный Центр организации дорожного движения опубликовал фото с места массовой аварии на МКАД.

По уточненным данным, в аварии на 60 километре столкнулись 19 автомобилей. "В основном - жестянка", - охарактеризовали повреждения машин в ЦОДД. Кроме того, подтвердились данные об одном пострадавшем. В Центре призвали водителей быть внимательными на дорогах.

Ранее появилась информация о нескольких авариях на МКАД в районе съезда на Рублевское шоссе. В автоинспекции Москвы "РГ" рассказали о нескольких ДТП в районе 60 километра.