Появилось фото- и видео массовой аварии на МКАД

Столичный Центр организации дорожного движения опубликовал фото с места массовой аварии на МКАД.
По уточненным данным, в аварии на 60 километре столкнулись 19 автомобилей. "В основном - жестянка", - охарактеризовали повреждения машин в ЦОДД. Кроме того, подтвердились данные об одном пострадавшем. В Центре призвали водителей быть внимательными на дорогах.
Ранее появилась информация о нескольких авариях на МКАД в районе съезда на Рублевское шоссе. В автоинспекции Москвы "РГ" рассказали о нескольких ДТП в районе 60 километра.
И в эту непогоду (и все остальные непогоды) Дорожный патруль рядом. 16 экипажей (из них 9 - на МКАД, где сегодня особенно сложно), с крепкими тросами (и торсами!💪), европротоколами, инструментами и лебедками - со всем тем, что незаменимо в самый злой снегопад. pic.twitter.com/KiZvpVr8Ij— ЦОДД (@gucodd) 3 марта 2019 г.