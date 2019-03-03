В Петербурге начато расследование гибели трех мужчин при пожаре

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" в связи с гибелью трех мужчин, которые, спасаясь от пожара, выпрыгнули в окно.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, два мужчины погибли на месте, еще один умер в карете скорой помощи. Пострадавшие упали с седьмого этажа.

В данное время в квартире по улице Ленской, 10/1 проводятся следственные действия. Работают криминалисты Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу, полицейские, а также сотрудники МЧС.

В четырехкомнатной квартире, откуда спасались мужчины, полностью выгорела одна комната площадью 18 метров. Также известно, что первые спасательные подразделения были на месте через восемь минут после звонка о пожаре. На то, чтобы локализовать возгорание потребовалось менее 12 минут, сам пожар был потушен за час.

По каким причинам мужчины не дождались огнеборцев и приняли фатальное для себя решение, сейчас выясняется