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03.03.2019 16:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выезд самолета с взлетной полосы Пулково попал на видео

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В социальных сетях появились кадры с летного поля в Пулково. Накануне самолет Boeing 767, выполнявший рейс из Ташкента, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

В результате происшествия никто из более чем 240 пассажиров и 15 членов экипажа не пострадал.

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Тем не менее, из-за инцидента взлетно-посадочная полоса несколько часов не принимала самолеты. Это привело к тому, что в небе над Петербургом образовалась очередь из лайнеров на посадку, некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы.

Ситуация осложнялась еще и тем, что в момент происшествия в Петербурге бушевала метель.

Сейчас по факту случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура и Северо-Западное управление на транспорте СК России проводят проверки.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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