Выезд самолета с взлетной полосы Пулково попал на видео

В социальных сетях появились кадры с летного поля в Пулково. Накануне самолет Boeing 767, выполнявший рейс из Ташкента, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

В результате происшествия никто из более чем 240 пассажиров и 15 членов экипажа не пострадал.

Тем не менее, из-за инцидента взлетно-посадочная полоса несколько часов не принимала самолеты. Это привело к тому, что в небе над Петербургом образовалась очередь из лайнеров на посадку, некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы.

Ситуация осложнялась еще и тем, что в момент происшествия в Петербурге бушевала метель.

Сейчас по факту случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура и Северо-Западное управление на транспорте СК России проводят проверки.