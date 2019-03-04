В Брянске воспитанники детсадов отравились сметаной

В Брянске возбуждено уголовное дело о массовом отравлении молочными продуктами воспитанников детских садов. Как сообщили в СК, инцидент произошел 20 февраля в Володарском районе города.

Самочувствие малышей из пяти детских садов ухудшилось после употребления кефира и сметаны из детсадовского меню. Детей с симптомами пищевого отравления осмотрели врачи и нашли состояние пациентов удовлетворительным, госпитализировать никого не стали.

Тем временем специалисты Роспотребнадзора взяли пробы молочной продукции в детсадах и обнаружили в кефире и сметане бактерии кишечной палочи.

- Это свидетельствует о нарушении требований ГОСТ и гигиенических нормативов, - отметили в СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка, сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, предназначенной для детей в возрасте до шести лет".